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زيلنسكي: لا نزال نحتاج المزيد من المساعدات لأن الروس متفوقون علينا تقنيا ولكن شعبنا أقوى

Lebanon 24
17-04-2022 | 09:37
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