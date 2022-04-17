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رئيس الوزراء الأوكراني: لدينا عجز في الموازنة يقارب 5 مليارات دولار كل شهر منذ بدء الحرب

Lebanon 24
17-04-2022 | 09:42
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