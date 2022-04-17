أخبار عاجلة

أ ف ب: ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات جنوب أفريقيا إلى 443

Lebanon 24
17-04-2022 | 10:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب إفريقيا إلى 395 قتيلا
lebanon 24
17/04/2022 20:38:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الفيضانات... وزارة الخارجية تتضامن مع جمهورية جنوب أفريقيا
lebanon 24
17/04/2022 20:38:29 Lebanon 24 Lebanon 24
341 قتيلا و 41,000 متضرر بفيضانات جنوب أفريقيا (العربية)
lebanon 24
17/04/2022 20:38:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في الفلبين إلى 115 قتيلاً (العربية)
lebanon 24
17/04/2022 20:38:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
13:01 | 2022-04-17
12:38 | 2022-04-17
12:01 | 2022-04-17
10:42 | 2022-04-17
10:40 | 2022-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website