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الرئاسة الأوكرانية تعلن أنها ملأت طلب الحصول على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
17-04-2022 | 13:54
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