نديم الجميّل: انا مع اللامركزية الموسعة، وهناك من يستفيد من الجمارك والكهرباء وهو لا يدفع الضرائب ونحن ضد ان يكون هناك صيف وشتاء على سطح واحد، واحد لا يهول بالسلاح (LBCI)

Lebanon 24