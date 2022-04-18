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رئيسي: على إسرائيل التي تسعى للتطبيع مع دول في المنطقة أن تعلم بأن أي تحرك ضدنا سنرد عليه في قلب كيانها

Lebanon 24
18-04-2022 | 00:53
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