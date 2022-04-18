أخبار عاجلة

وزير خارجية فرنسا: لا يمكننا وصف الأحداث في أوكرانيا بـ"الإبادة الجماعية"

Lebanon 24
18-04-2022 | 03:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية أوكرانيا: الحرب لم تكن لتحدث لو وافقت فرنسا وألمانيا على انضمامنا للناتو (العربية)
lebanon 24
18/04/2022 13:19:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لم تحرز تقدما (العربية)
lebanon 24
18/04/2022 13:19:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركية يبحث مع نظيره الإماراتي تطورات الأحداث في أوكرانيا
lebanon 24
18/04/2022 13:19:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: حرب أوكرانيا ستؤدي إلى مجاعة في بعض المناطق بالعالم
lebanon 24
18/04/2022 13:19:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
05:53 | 2022-04-18
05:50 | 2022-04-18
05:44 | 2022-04-18
05:42 | 2022-04-18
05:26 | 2022-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website