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مستشار عمدة ماريوبول: القتال متواصل في منطقة الضفة اليسرى والقوات الروسية تقصف آزوفستال بكل الأسلحة

Lebanon 24
18-04-2022 | 05:15
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