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وزارة الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة (العربية)

Lebanon 24
18-04-2022 | 05:26
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