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الأمن الأوكراني يبث فيديو للسياسي فيكتور ميدفيدشوك يطالب فيه بوتين بمبادلته بالأسرى في ماريوبول

Lebanon 24
18-04-2022 | 06:42
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