أخبار عاجلة

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين: أكثر من 4,9 ملايين أوكراني فروا من بلدهم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا (الحرة)

Lebanon 24
18-04-2022 | 11:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: أكثر من 4,8 ملايين أوكراني فروا من بلدهم منذ بدء الحرب
lebanon 24
18/04/2022 20:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: 2,5 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في 24 شباط (الحرة)
lebanon 24
18/04/2022 20:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: 5 ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي
lebanon 24
18/04/2022 20:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: أكثر من 4,4 ملايين شخص فروا من أوكرانيا
lebanon 24
18/04/2022 20:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
13:15 | 2022-04-18
13:03 | 2022-04-18
12:57 | 2022-04-18
12:52 | 2022-04-18
12:45 | 2022-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website