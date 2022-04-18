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القبة الحديدية تعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة دون وقوع إصابات (الحرة)

Lebanon 24
18-04-2022 | 13:33
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