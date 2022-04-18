ملك الأردن يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أن خطوات إسرائيل "الأحادية" ضد المصلين في المسجد الأقصى تقوض بشدة فرص السلام بالمنطقة (سكاي نيوز عربية)

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