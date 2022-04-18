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أردوغان: سنواصل جهودنا لتحقيق نتيجة من المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول تكون مرضية للطرفين والمجتمع الدولي (الجزيرة)

Lebanon 24
18-04-2022 | 14:01
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