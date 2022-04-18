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مجلس الأمن القومي الأوكراني: المرحلة النشطة من الهجوم الروسي شرقي البلاد بدأت على طول الخط الأمامي

Lebanon 24
18-04-2022 | 15:39
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