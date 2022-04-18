أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي يستنكر القصف العشوائي الروسي ويصفه بـ "جرائم حرب"

Lebanon 24
18-04-2022 | 15:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يندد بالقصف الروسي ضد مدنيين في أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/04/2022 03:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الاتحاد الروسي: الاتحاد الأوروبي أحد أكبر شركائنا الاقتصاديين لكننا سنراجع هذه العلاقات بشكل جذري
lebanon 24
19/04/2022 03:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية تطرد 18 دبلوماسيا تابعين لبعثة الاتحاد الأوروبي (العربية)
lebanon 24
19/04/2022 03:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا ترفض طلب الاتحاد الأوروبي فرض حظر على النفط الروسي حاليا
lebanon 24
19/04/2022 03:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
20:10 | 2022-04-18
20:00 | 2022-04-18
19:30 | 2022-04-18
19:30 | 2022-04-18
19:00 | 2022-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website