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حركة حماس: قصف الجيش الإسرائيلي لمواقع المقاومة محاولة فاشلة لمنع الشعب الفلسطيني من الدفاع عن المسجد الأقصى

Lebanon 24
18-04-2022 | 19:30
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