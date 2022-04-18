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كتائب القسام: دفاعاتنا الجوية تصدت فجر اليوم للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع بصاروخ أرض جو

Lebanon 24
18-04-2022 | 20:00
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