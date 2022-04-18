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العقود الأميركية الآجلة للغاز الطبيعي تقفز بما يزيد على 7% وهو أعلى مستوى في أكثر من 13 عاما
Lebanon 24
18-04-2022
|
21:30
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