النائب نقولا نحاس لـ "صوت كل لبنان": "الكابيتال كونترول" لا علاقة له بالودائع وهو لا يعالج الودائع فمسألة الودائع مرتبطة بالوضع الاقتصادي العام وهي لن تعود إلا إذا كان هناك عملية نهوض اقتصادية

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