أخبار عاجلة

النائب نقولا نحاس لـ "صوت كل لبنان": "الكابيتال كونترول" لا علاقة له بالودائع وهو لا يعالج الودائع فمسألة الودائع مرتبطة بالوضع الاقتصادي العام وهي لن تعود إلا إذا كان هناك عملية نهوض اقتصادية

Lebanon 24
19-04-2022 | 00:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
كلام هامّ من نقولا نحاس عن "الكابيتال كونترول" والودائع!
lebanon 24
19/04/2022 11:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب نقولا نحاس: صندوق النقد الدولي يطلب تعديل قانون "الكابيتال كونترول" باستمرار ولا بديل عنه (الجديد)
lebanon 24
19/04/2022 11:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب إبراهيم كنعان لصوت كل لبنان: الموازنة العامة خالية من أي رؤية اقتصادية اصلاحية ولا تتضمن خطة نهوض اقتصادي وجاءت حسابية تقتصر على تجميع أرقام ونحن نتجه نحو انكماش اقتصادي كامل
lebanon 24
19/04/2022 11:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون أكد لنائبة الامين العام للأمم المتحدة حاجة لبنان الى مساعدات دولية لمواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها
lebanon 24
19/04/2022 11:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
03:38 | 2022-04-19
03:26 | 2022-04-19
03:25 | 2022-04-19
03:12 | 2022-04-19
02:52 | 2022-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website