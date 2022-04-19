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الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: الاحتلال يمارس عدوانا أكثر عنجهية ودموية بحق شعبنا الفلسطيني
Lebanon 24
19-04-2022
|
02:36
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