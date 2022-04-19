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هيئة الأركان الأوكرانية: الجيش الروسي يواصل محاصرة مدينة خاركيف جزئيا وينقل فرق صواريخ مضادة للطائرات للإقليم
Lebanon 24
19-04-2022
|
02:52
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