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حركة حماس: نجدد التأكيد أن الأقصى كان وسيبقى إسلاميا خالصا ولن يكون للمحتل الغاصب مكان فيه

Lebanon 24
19-04-2022 | 03:25
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