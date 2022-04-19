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الدفاع الروسية: اسقاط طائرة ميغ-29 تابعة لأوكرانيا في مالينوفا واعتراض صاروخين في بتروبول ومالايا كاميشيفاكا

Lebanon 24
19-04-2022 | 03:38
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