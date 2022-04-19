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أخبار عاجلة
روسيا: الأمين العام للأمم المتحدة لم يحاول الاتصال ببوتين منذ بداية العملية العسكرية
Lebanon 24
19-04-2022
|
04:28
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