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نحاس للـ"أم تي في" بعد جلسة للجان المشتركة: دخلنا في التعريفات وأوضحناها ونحن بحاجة إلى لجنة تصدر الإجراءات التطبيقية لتطبّق مندرجات قانون الكابيتال كونترول وهذه اللجنة أخذت سجالاً حول مرجعيتها القانونية

Lebanon 24
19-04-2022 | 07:16
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