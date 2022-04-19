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وزارة الدفاع الروسية تُعلن عن فتح ممر إنساني لخروج الجنود الأوكرانيين الذي ألقوا أسلحتهم من مصنع الصلب في مدينة ماريوبول

Lebanon 24
19-04-2022 | 07:56
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