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الجميّل: الخيار الأضمن على الساحة اللبنانية هو خيارنا لأن الناس جرّبتنا واكتشفت أننا في أصعب الظروف ورغم التهديد لم نخضع ولم نستسلم

Lebanon 24
19-04-2022 | 12:05
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