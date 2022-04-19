كلام سفيرة دولة كبرى في إحياء ذكرى تعني بلادها حول ازدهار لبنان، كان بمثابة ردّ على ما دار مع مرجع روحي عندما زارته في إطار جولة تقوم بها للمرجعيات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".