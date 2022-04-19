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مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات السعودي في مصر

Lebanon 24
19-04-2022 | 17:41
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