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الدفاع الروسية: تم القضاء على 40 عنصرا من القوات الأوكرانية وتدمير آليات عسكرية بصورايخ عالية الدقة

Lebanon 24
20-04-2022 | 04:02
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