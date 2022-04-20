حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه سوق السمك وعلى اوتوستراد الكرنتينا باتجاه بيروت بسبب توقف الشاحنات على مدخل المرفأ (التحكم المروري)

Lebanon 24