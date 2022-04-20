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بوتين: الأوضاع في دونيتسك ولوغانسك تغيرت إلى الأسوأ خلال السنوات الماضية والمواطنون هناك يعيشون ظروفا صعبة

Lebanon 24
20-04-2022 | 06:50
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