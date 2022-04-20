أخبار عاجلة

حركة حماس: نطالب المجتمع الدولي بالتوقف عن التعامل مع شعبنا وقضيته بسياسة المعايير المزدوجة

Lebanon 24
20-04-2022 | 07:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الفلسطيني: نحذر من تبعات الجرائم المروعة والمتصاعدة بحق أبناء شعبنا ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل
lebanon 24
20/04/2022 17:35:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هنية: نطالب المجتمع العربي والإسلامي برفض وإدانة ما يتعرض له شعبنا ومقدساتنا من جرائم وبالتحرك لوقفها
lebanon 24
20/04/2022 17:35:08 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة حماس: أبناء شعبنا يتصدون لسياسة الأمر الواقع ويفشلون محاولات تقسيم المسجد الأقصى
lebanon 24
20/04/2022 17:35:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء السعودي يطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره حول ما شهدته الأراضي الفلسطينية من استمرار تداعيات اقتحام المسجد الأقصى
lebanon 24
20/04/2022 17:35:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:33 | 2022-04-20
10:26 | 2022-04-20
10:09 | 2022-04-20
09:49 | 2022-04-20
09:34 | 2022-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website