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وزارة الخارجية الروسية: سنتخذ إجراءات انتقامية إذا تم حظر إمكانية تمويل بعثاتنا في الخارج

Lebanon 24
20-04-2022 | 07:43
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