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وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر إرسال معدات عسكرية تشمل خوذ ودروع واقية من الرصاص إلى أوكرانيا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
20-04-2022 | 09:49
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