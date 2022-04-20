أخبار عاجلة

منظمو بطولة "ويمبلدون" للتنس يعلنون حظر مشاركة لاعبي روسيا وبيلاروسيا

Lebanon 24
20-04-2022 | 10:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
اتحاد لاعبي التنس المحترفين يدين استبعاد لاعبي روسيا وبيلاروسيا من بطولة ويمبلدون (العربية)
lebanon 24
21/04/2022 00:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
حرمان لاعبي ولاعبات روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في بطولة التنس للمحترفين (العربية)
lebanon 24
21/04/2022 00:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان: نحو 2000 مقاتل سوري ذهبوا إلى روسيا للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا
lebanon 24
21/04/2022 00:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأمر عائد لإندونيسيا".. اليابان لا تستبعد مشاركة روسيا في اجتماع وزاري لـ"G20"
lebanon 24
21/04/2022 00:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:57 | 2022-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
15:55 | 2022-04-20
15:41 | 2022-04-20
15:32 | 2022-04-20
15:29 | 2022-04-20
15:24 | 2022-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website