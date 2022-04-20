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رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال يعلن من كييف أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة مليار وخمسمئة مليون يورو (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
20-04-2022
|
10:59
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