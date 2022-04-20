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بوليتيكو عن الخارجية الأميركية: لا يوجد جدول زمني لإعلان إعادة فتح سفارتنا بكييف لكن فريقنا يخطط لذلك (الجزيرة)

Lebanon 24
20-04-2022 | 11:40
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