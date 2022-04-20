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لوبن خلال مناظرة الرئاسة الفرنسية: أعرف الشعب الفرنسي جيدا وكنت شاهدة على المعاناة التي كابدها الناس خلال السنوات الخمس الأخيرة

Lebanon 24
20-04-2022 | 15:15
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