لوبن: مساعدة أوكرانيا إنسانيًا وماليًا وعسكريًا من خلال الأسلحة واجب ولكن نريد أن نميز بين المساعدة والدخول كطرف في الحرب ونعترض على حظر استيراد الغاز والنفط الروسيين لما لديه من تداعيات كارثية

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