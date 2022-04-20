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ماكرون: وضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء أفضل بكثير مما تقترحه لوبان بشأن خفض ضريبة القيمة المضافة

Lebanon 24
20-04-2022 | 15:55
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