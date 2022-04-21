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أخبار عاجلة
الرئيس الصيني يؤكد معارضة بلاده للعقوبات أحادية الجانب بسبب الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
21-04-2022
|
00:41
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