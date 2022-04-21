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أخبار عاجلة
بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي
Lebanon 24
21-04-2022
|
03:05
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Lebanon 24
انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي
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21/04/2022 12:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
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