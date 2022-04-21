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وزير الطاقة وليد فياض: البنك الدولي لم يرفض تمويل الغاز والكهرباء ولكنه تأخر في إعطاء التبليغ وموضوع العقد أبرم سابقاً وهو بحاجة إلى تصديق من الحكومة

Lebanon 24
21-04-2022 | 03:43
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