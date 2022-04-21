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هنية: كما ألحقنا الهزيمة بما يسمى مسيرة الأعلام سوف نهزم سياسة الاقتحام ومازلنا في بداية المعركة (الجزيرة)

Lebanon 24
21-04-2022 | 04:09
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