ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء: ألدمج بين الكابيتال كونترول وضمان الودائع أمر خاطىء، فالكابيتال كونترول كان مفترضا ان يقر في اليوم الأول لبدء الأزمة المالية

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