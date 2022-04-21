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أبيض: عرضنا للآلية التي تتبع لإمداد الوقود إلى المستشفيات وتطرقنا إلى العمل في المستشفيات الحكومية وتم تحويل 14 مليار ليرة من إحتياطي الموازنة إلى وزارة الصحة لصرفها إلى المستشفيات الحكومية

Lebanon 24
21-04-2022 | 05:47
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