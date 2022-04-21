أبيض: عرضنا للآلية التي تتبع لإمداد الوقود إلى المستشفيات وتطرقنا إلى العمل في المستشفيات الحكومية وتم تحويل 14 مليار ليرة من إحتياطي الموازنة إلى وزارة الصحة لصرفها إلى المستشفيات الحكومية

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