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رئيس الوزراء الإسباني: مدريد أرسلت مساعدات إنسانية ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة

Lebanon 24
21-04-2022 | 08:52
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