أخبار عاجلة

بايدن: سنقدم مسيرات وأسلحة مضادة للدبابات والطائرات لأوكرانيا

Lebanon 24
21-04-2022 | 10:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزيرة الدفاع الألمانية قدمت لمجلس الأمن الاتحادي طلبا لتوريد 2000 قذيفة مضادة للدبابات لأوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
21/04/2022 18:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول بالإدارة الأميركية: سنقدم مساعدات عسكرية فورية جديدة لأوكرانيا تشمل مضادات للمدرعات وأنظمة مضادة للطائرات
lebanon 24
21/04/2022 18:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الدفاع الكندية: سنقدم أنظمة مضادة للدبابات إلى أوكرانيا وسنعمل على إيصالها إلى هناك بأسرع وقت ممكن
lebanon 24
21/04/2022 18:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا: سنرسل الأسلحة المضادة للدبابات وصواريخ ستينغر لأوكرانيا في أسرع وقت
lebanon 24
21/04/2022 18:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:16 | 2022-04-21
11:07 | 2022-04-21
11:02 | 2022-04-21
11:01 | 2022-04-21
10:46 | 2022-04-21
فيديو
lebanon 24
20:53 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website